Казанский «Зенит» стал 4-м участником «Финала четырёх» Кубка России

Волейболисты казанского «Зенита» одержали третью победу на полуфинальном этапе Кубка России. В матче третьего тура в группе «А» подопечные Владимира Алекно в трёх партиях обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19).

«Зенит» занял первое место в полуфинальном квартете «А», не отдав соперникам в трёх матчах ни одной партии.

В «Финале четырёх», который пройдёт 2-3 декабря в Белгороде, сыграют казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Локомотив» и хозяева площадки из «Белогорья».

Волейбол. Кубок России. Полуфинальный этап. Группа А. 3-й тур. Казань

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (15:25, 22:25, 19:25).