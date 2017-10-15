Динамовские клубы Москвы и Казани впервые разыграют женский Суперкубок

16 октября в Москве в рамках второго тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги впервые в российской истории будет разыгран женский Суперкубок. За почётный трофей будут сражаться чемпион России сезона-2016/17 московское «Динамо» и обладатель Кубка России 2016 года – казанское «Динамо», сообщает пресс-служба ВФВ.

Розыгрыш женского Суперкубка посвящён памяти двукратной олимпийской чемпионки (1968, 1972) Галины Александровны Леонтьевой (Ельницкой), которая ушла из жизни в прошлом году.

Матч пройдёт во дворце спорта «Динамо» в Москве.