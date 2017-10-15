Саммелвуо: после победы над «Динамо» проиграть «Зениту» просто не могли

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (3:1), которая вывела его команду в «Финал четырёх» Кубка России.

«Огромное спасибо игрокам! Они провели тяжелейшие три дня и выдержали невероятную нагрузку. Два раза по пять партий, сегодня – четыре. Блестяще отработали наши медики и физиотерапевты, которые ставили ребят на ноги. Фантастическую поддержку обеспечили наши болельщики. А выиграли мы сердцем! После вчерашней победы над «Динамо» проиграть сегодня просто не могли. Если же говорить о факторах, которые помогли победить, это хорошая подача, блок и замечательная игра в защите», — сказал на пресс-конференции Саммелвуо.