Алекно: если Кононов добавит характера, другим нашим блокирующим будет нелегко

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями после победы над красноярским «Енисеем» в матче полуфинального этапа Кубка России со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). Команда из столицы Татарстана вышла в «Финал четырёх» соревнований.

«Рад, что выиграли. Вдвойне приятно, когда замены функционируют. Это приносит удовольствие. Хотел был отметить Алексея Кононова. Считаю, если добавит характера, всем остальным нашим блокирующим будет нелегко», — приводит слова Алекно официальный сайт казанского клуба.