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Маринин: главное, что молодые игроки «Енисея» в матче с «Зенитом» не испугались

16 октября 2017, понедельник. 09:44 Волейбол

Старший тренер красноярского «Енисея» Юрий Маринин поделился впечатлениями после поражения от казанского «Зенита» в матче полуфинального этапа Кубка России со счётом 0:3 (15:25, 22:25, 19:25). Подопечные Владимира Алекно вышли в «Финал четырёх».

«С турнирной точки зрения сразу всем было ясно, что первым в группе будет «Зенит», тем более дома. Такие случайности не случаются. Сегодня у нас с самого начала играла молодёжь. Ребята неплохо себя показали. Главное – не испугались», — приводит слова Маринина официальный сайт казанского клуба.

Казанский «Зенит» стал 4-м участником «Финала четырёх» Кубка России
Источник: Официальный сайт ВК "Зенит-Казань" Сообщить об ошибке
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