Согрин: игры Кубка России оставили массу поводов для раздумий

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями после поражения от новосибирского «Локомотива» на полуфинальном этапе Кубка России со счётом 1:3 (15:25, 18:25, 25:21, 24:26).

«Для нас в очередной раз выезд в Новосибирск получился тяжёлым, не смогли справиться с акклиматизацией. Начало игры сегодня откровенно не получилось, потом стало проще, когда „Локомотив“ стал играть резервным составом. Могли зацепиться за четвёртую партию, но, к сожалению, не справились в концовке. Массу поводов для раздумий оставили игры Кубка России», — цитирует Согрина официальный сайт «Локомотива».