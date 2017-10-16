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Брянский: критикуйте «Нову», болейте за нас, радуйтесь, негодуйте

16 октября 2017, понедельник. 14:11 Волейбол

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Константин Брянский поделился впечатлениями после победы над московским «Динамо» в полуфинальном этапе Кубка России со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 25:19, 19:25, 15:8). Обе команды не смогли выйти в «Финал четырёх».

«Я хотел бы сказать следующее. В связи с нашими последними играми, порой не очень внятными, болельщики в социальных сетях высказывают недовольство. Мне хочется сказать и нашим болельщикам, и всем остальным: критикуйте нас, болейте за нас, радуйтесь, негодуйте. Считаю, что это абсолютно нормально, никаких проблем в критике не вижу. Самое главное, чтобы не было равнодушия. В Кемерове, например, равнодушных в зале не было, впрочем, как их не бывает у нас бывает в Самаре. Есть и здравая критика, и поддержка. Мы всегда прислушиваемся к замечаниям.

Что по игре, то она имела личное значение для определённых игроков. Выйти, доказать своё право быть в составе. В целом итогами Кубка России и я, и руководство клуба больше удовлетворены. Огромное спасибо хочется сказать «Кузбассу» за тёплый приём», — цитирует Брянского официальный сайт «Новы».

«Нова» переиграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка России по волейболу
Источник: Официальный сайт ВК "Нова" Сообщить об ошибке
Теги
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