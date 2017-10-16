Волейболистки московского «Динамо» завоевали первый Суперкубок России

Волейболистки московского «Динамо» взяли верх над одноклубницами из Казани в матче 2-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:23). Кроме 3 очков за победу, столичные бело-голубые получили Суперкубок России, который впервые был разыгран среди женских команд между чемпионом и обладателем Кубка страны.

Московское «Динамо» одержало вторую победу в текущем чемпионате, а казанское потерпело первое поражение.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:23).