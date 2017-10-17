Панков: первая задача «Заречья-Одинцово» – попасть в восьмёрку

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков поделился впечатлениями после победы над челябинским клубом «Динамо-Метар» во втором туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) и рассказал о задачах команды на сезон.

«Игра для нас сложилась удачно. Думаю, сказалось, что у «Метара» травма у Насти Стальной. Обидно, когда такой игрок вылетает из-за травмы даже не в начале сезона, а ещё перед стартом. Могу похвалить игроков соперника. Суховерхова доказывает, что она – один из лидеров. А вот Калинина, как показалось, сегодня сыграла процентов на 60-70. С московским «Динамо» она играла лучше. Самойлова Лена нам много накидала с первого темпа. Мы опять не можем справиться с такими атаками. Ваша связка, Дороничева, мне тоже понравилась. Хорошая девочка. Вообще, у Челябинска хорошая молодая команда. Такая же молодая, как и наша. Поэтому здесь противоборство было почти одинаковым. Желаю вашей команде только побед.

Первая задача «Заречья» – попасть в восьмёрку. Если реально смотреть на вещи, наверное, биться за места с пятого по восьмое. Но сначала всё-таки давайте попадём в плей-офф», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.