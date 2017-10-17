Карполь: «Уралочка-НТМК» ещё не готова к чемпионату

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь поделился впечатлениями после победы над «Протоном» из Саратовской области во втором туре женской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:13).

«Наша команда ещё не готова к чемпионату, поэтому сложности и возникают. Четыре человека появились только 4 октября. Они были заняты в сборной. И сейчас в команде неравноценная подготовка. Пока всё придёт, нужно время. Я думаю, что от этого никто не выигрывает. Ну а то, что сегодня победили, рады. «Протон» — хорошая команда. Я всегда говорю, что здесь трудно играть. Шумно очень и низко. Сегодня раз 10 мяч касался потолка. Дальше «Протону» успеха, в следующий раз увидимся у нас», — цитирует Карполя официальный сайт «Протона».