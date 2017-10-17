Кошкин: такая победа над «Ленинградкой» очень важна для «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин поделился впечатлениями после победы над «Ленинградкой» во втором туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 27:25, 25:23). «Енисей» одержал вторую победу в текущем национальном первенстве, «Ленинградка» потерпела второе поражение.

«Тяжёлый матч. Но мы другого и не ожидали. У Питера хорошая команда, и здесь всегда очень сложно играть. Я безумно счастлив, что мы смогли проявить характер и вырвать победу. Сегодня «Ленинградка» нас полностью выбила с приёма. У нас многое не получалось. В четвёртом сете вы сами видели, сколько мы проигрывали и догнали. Это дорогого стоит!

У нас, можно сказать, строится новая команда, и такие победы очень важны. Ещё бы хотел отметить, что я рад, что у нас не просто семь человек. Четвёртую партию, можно сказать, вытащила «скамейка».

Задачи в сезоне у нас – быть в призёрах на всех турнирах. Надо достойно выступить в Лиге чемпионов. По именам мы действительно сильно выглядим, но собрались все вместе только 6 октября. Сейчас идёт притирка, и месяц-два нужно на становление. Много пока недочётов, и предстоит много работы.

Что касается «Ленинградки», то она почти сохранила состав, укрепила одну позицию. Чувствуется сыгранность. И никому не будет с ней легко», — цитирует Кошкина официальный сайт «Ленинградки».