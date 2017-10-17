Любушкина: мы ни на секунду не усомнились, что победим «Динамо-Казань»

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина поделилась эмоциями после победы над одноклубницами из Казани в матче за Суперкубок России со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:23).

«Мы сегодня ни на секунду не усомнились, что победим. Проиграв первый сет, не потеряли концентрации. Были сегодня настоящей семьёй, командой. Все максимально выложились на результат! По поводу моего участия в игре — я, безусловно, очень рада провести время на площадке! Возможно, Терзич будет делать разные ротации в течение будущих игр, но я очень довольна была получить шанс, чтобы постараться проявить себя. И счастлива, и рада, и горю, когда что-то не получается! Все эти эмоции хороши!

Что касается работы с Зораном, он очень конкретно описывает задачи игроков. Когда я играла в Италии, подход был примерно такой же. В такой системе точно знаешь, что ты делаешь, это очень конкретно. И если не сделал — то сразу критика или щелбан в лоб. Всё понятно», — цитирует Любушкину официальный сайт ВФВ.