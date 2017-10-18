Гончарова стала самым результативным игроком второго тура Суперлиги

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком второго тура российской Суперлиги, набрав 29 очков в матче с одноклубницами из Казани, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшей на блоке стала волейболистка «Протона» из Саратовской области Ирина Межоннова (Малькова) — 7 очков в игре с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Лучше всех на подаче действовали три игрока — Римма Гончарова («Сахалин»), Маргарита Курило (Уралочка-НТМК) и Елена Литовченко («Сахалин») — 4 эйса.