Самойлова: настрой у «Динамо-Метар» был очень хороший, но не хватило приёма

Центральная блокирующая челябинского клуба «Динамо-Метар» Елена Самойлова прокомментировала поражение от подмосковного «Заречья-Одинцово» во втором туре Суперлиги со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 22:25).

«Настрой был очень хороший, но не хватило приёма. А не было приёма — как результат, не хватило темпа, не было быстрой игры. Сказался и некий стресс в связи с первым домашним матчем. Обидно. Но надеюсь, команда сделает правильные выводы. Так, как в этом матче, играть нельзя», — приводит слова Самойловой официальный сайт ВФВ.