Самойленко: условия в казанском «Динамо» просто восхитительные

Центральная блокирующая Анастасия Самойленко рассказала об адаптации в казанском «Динамо» и призналась, что ей очень понравились условия в клубе. Ранее она выступала за краснодарское «Динамо».

«Коллектив мне уже давно знаком. Мы играли вместе и давно друг друга знаем, так что всё замечательно. Условия в клубе просто восхитительные. Я очень рада, что здесь нахожусь.

Зал мне тоже знаком, мы сюда приезжали на соревнования. Это один из моих любимых залов, так что никаких проблем нет. Я сделаю всё по максимуму, чтобы быть на площадке, радовать зрителей и себя.

Казань играет на достаточно хорошем уровне, я была очень рада, когда меня пригласили. Я давно ждала этого приглашения, но, видимо, раньше играла не та том уровне. Дома играть очень приятно», — сказала Самойленко в интервью клубному каналу в YouTube.