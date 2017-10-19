Связующий «Омонии» Багрей набрал 4 очка в матче с «Единством» в Лиге чемпионов

Российский связующий Сергей Багрей, подписавший контракт с кипрским клубом «Омония», принял участие в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов с «Единством» из Боснии и Герцеговины. Коллектив из Никосии на своей площадке одержал победу со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:15), а Багрей набрал 4 очка.



В мае 2017 года о расставании с Сергеем объявило белгородское «Белогорье».



В своей карьере Багрей выигрывал клубный чемпионат мира, становился победителем всемирной Универсиады и Лиги чемпионов. В составе казанского «Зенита» он завоевал Кубок и Суперкубок России.