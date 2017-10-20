Зиничев: мы возмущены словами Панкова. «Динамо» рассталось с Панковой по-доброму

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев выразил недовольство словами главного тренера «Заречья-Одинцово» Вадима Панкова о том, что его дочь Екатерину Панкову «выдавили из состава Динамо». 18 октября стало известно, что связующая продолжит карьеру в «Заречье-Одинцово».

«Я с глубоким разочарованием прочитал слова Вадима Панкова о переходе его дочери в „Заречье“. Мы возмущены. Фразы, тон, которые Вадим Анатольевич позволил, некорректны и оскорбительны. С Катей мы расстались по-доброму. Все эти три года мы делали для Кати всё, и она старалась показать свои лучшие черты. За три года в „Динамо“ она добилась наград, побед и всего остального сопутствующего больше, чем за всю предыдущую карьеру. Но отец после этого всего высказал „фи“ в адрес „Динамо“.

Панков говорит, что мы выдавили Катю из состава, что привели другую связующую. Как тренеру Панкову не знать, что в спорте на площадку выходит не тот, у кого папа – главный тренер какого-то клуба, а тот, кто лучший на площадке и приводит команду к победе. Выход Веры Ветровой в финальных матчах в Казани в прошлом сезоне предоставил нам возможность стать чемпионами России. Это не выпад против Кати. Это ответ на слова Вадима Панкова.

До того, как мы с Катей нашли решение, Вадим Панков приходил в клуб с требованием существенной компенсации. За что? За то, что благодаря Кате мы стали два раза чемпионами России. Повторюсь — никто Катю не гнал. Из-за того, что Зоран Терзич в двух матчах не выпустил её на площадку, не значит, что «Динамо» её выдавило. Тренер всем трём связующим предоставлял одинаковое время в тренировочном процессе. Никаких притеснений не было. Мнение тренера для нас первично, ему нужно было время, чтобы определиться, кто будет первой, второй связующей", — цитирует Зиничева «Р-Спорт».