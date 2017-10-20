Баранов: сложно кайфовать, когда идёшь в зал и понимаешь, что будет больно

Известный в прошлом диагональный «Белогорья» и сборной России Сергей Баранов рассказал о травме плеча, из-за которой он был близок к завершению карьеры, и признался, что сейчас вновь получает удовольствие от игры. Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года сейчас защищает цвета «Дагестана».

«Что касается моей травмы, то это не было падение или столкновение. Были какие-то микротравмы, видимо, они переросли в нечто большее. Первый диагноз, который мне поставили, – привычный «вывих плеча». В принципе это не редкость для волейбола, но в моём случае всё получилось грустно.

Возможно, моя проблема была настолько серьёзной. Может быть, я плохой пациент, хотя вроде никогда не отлынивал от работы во время восстановления. Может быть, не хватило квалификации врачам и тренерам по физической подготовке. Возможны разные комбинации этих факторов. На тот момент у меня ещё не было своего багажа знаний по восстановлению. Возможно, в какие-то моменты возвращение на площадку форсировалось и плечо перегружалось. Не знаю, трудно сказать…

Почему в 2009 году ушёл из «Белогорья»? К тому моменту, когда закончился контракт, я уже два года не мог восстановить плечо. Нужно было сменить обстановку, командного доктора – попробовать что-то изменить.

Сейчас я кайфую от волейбола. Было время, когда удовольствия от работы не было. Сложно получать кайф, когда ты идёшь в зал и понимаешь, что сейчас будет больно. Сейчас всё гораздо лучше, даже что-то из прошлого начинает вспоминаться», — цитирует Баранова «Спорт Бизнес Online».