Волейболистки «Заречья-Одинцово» вручили абонементы болельщикам

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» Александра Оганезова, Анна Мельникова, Олеся Иванова и Екатерина Лазарева встретились с болельщиками команды и вручили им сезонные абонементы на право посещения домашних игр коллектива Вадима Панкова, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

Фото доступно в «инстаграме» волейбольного клуба «Заречье-Одинцово».

21 октября «Заречье-Одинцово» на своей площадке примет «Сахалин» из Южно-Сахалинска в рамках третьего тура женской Суперлиги.