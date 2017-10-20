«Канти Шаффхаузен» прервал 185-ю матчевую победную серию «Волеро»

«Канти Шаффхаузен» прервал 185-ю матчевую победную серию гранда женского швейцарского волейбола «Волеро», обыграв бывшую команду сербского специалиста Зорана Терзича в матче первого тура национального чемпионата со счётом 3:2 (24:26, 25:10, 19:25, 29:27, 16:14).

До этого «Волеро» не проигрывал в чемпионате Швейцарии с 29 января 2012 года, сообщает World of Volley. «Волеро» восемь раз подряд выигрывал чемпионат своей страны.

В мае 2017 года Зоран Терзич стал новым главным тренером московского «Динамо».