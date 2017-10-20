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Баранов: хочу поиграть ещё какое-то время, а там придётся начать новую жизнь

20 октября 2017, пятница. 16:22 Волейбол

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 Сергей Баранов оценил уровень Высшей лиги «А», в которой он сейчас выступает в составе «Дагестана», а также признался, что после окончания карьеры ему придётся начать новую жизнь.

«Если сравнивать с началом нулевых, то даже на этом уровне волейбол шагнул вперёд. Не Суперлига, конечно, но волейбол хороший. В бытовом плане в «Дагестане» всё на высшем уровне, никаких проблем. Хочу помочь команде выйти в Суперлигу. Перед «Дагестаном» стоит именно такая задача.

Пугает ли меня жизнь без волейбола? Не то чтобы пугает… Но я понимаю, что надо будет начинать всё с нуля. Каких-то связей и знакомств, которые могли бы помочь, у меня в силу характера не появилось. Впрочем, я уже как-то привык справляться сам. В том же 2012 году возникали мысли, что нужно пробовать что-то другое. Но при трезвой оценке становилось понятно, что перспективы неопределённые и волейбол для меня предпочтительнее. Хочу поиграть ещё какое-то время, а там придётся начать новую жизнь», – цитирует Баранова «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Баранов - волейбол
Новости. Волейбол
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