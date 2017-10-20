Краснодарское «Динамо» потерпело третье поражение в ЧР по волейболу

Третий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал в Краснодаре матчем местного «Динамо» с саратовским «Протоном». Гости одержали победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

Для «Протона» это первая победа в текущем национальном первенстве. «Динамо» потерпело третье поражение в трёх проведённых матчах.

В 4-м туре 26 октября «Протон» будет принимать подмосковное «Заречье-Одинцово», а «Динамо» отправится в гости к «Ленинградке».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 3-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (23:25, 17:25, 21:25).