Климкин: ничего непоправимого не произошло, впереди ещё очень много матчей

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин подвел итоги неудачно завершившегося для его команды гостевого матча 7-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом» (1:3).

«Чего команде не хватило для победы? Ответ очень простой – настроя. Отсюда и собственные ошибки в простых ситуациях. А средний уровень чемпионата России сейчас настолько высок, что никто ничего прощать не будет.

Идёт рабочий процесс. Ничего непоправимого не произошло, впереди ещё очень много матчей, сезон длинный. Игроки притираются друг к другу. Плюс, конечно, пока не на «полную катушку» действует Дражен Лубурич. Уверен, он в ближайшее время прибавит. В этом – большой резерв для усиления игры.

Первый темп – элемент, который целиком и полностью зависит от качества приёма. А с приёмом у нас пока объективные проблемы. Будем продолжать работать», — приводит слова Климкина официальный сайт «Зенита».