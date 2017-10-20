Баньоли: соперник тоже не дурак, знает слабые места «Урала»

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал победу над питерским «Зенитом» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу, рассказал о дебюте Райли Барнса и проблеме команды.

«Игра была очень трудная, сегодня мы играли не хорошо, мы играли очень хорошо! Все игроки, кто играл, кто выходил на замены, отдали максимум. Это очень важно.

Не боялся ли, выпуская Райли Барнса? Я никогда не боялся. Барнс приехал пару дней назад, у него сейчас акклиматизация, ему непросто. Это игрок с очень хорошим менталитетом, с хорошей техникой. Он отлично помог нам.

Почему провалили некоторые отрезки игры во втором и третьем сетах? Игроки «Зенита» подавали сильную подачу, пока в нашей команде слабый элемент – это приём. Соперник тоже не дурак, знает наши слабые места. Они подавали хорошую подачу, мы не справлялись на приёме», – приводит слова Баньоли пресс-служба «Урала».