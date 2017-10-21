«Динамо-ЛО» потерпело седьмое поражение в ЧР-2017/18, уступив «Енисею»

В матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Динамо-ЛО» на своей площадке на тай-брейке уступило красноярскому «Енисею» со счётом 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15).

«Динамо-ЛО» потерпело седьмое поражение в семи проведённых матчах (пятое — на тай-брейке). «Енисей» одержал третью победу.

В 8-м туре 26 октября «Енисей» примет казанский «Зенит», а «Динамо-ЛО» 28 октября – «Югру-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 7-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15).