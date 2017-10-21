Казанское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге

В матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги казанское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:0 (25:11, 25:19, 25:18).

Казанские волейболистки одержали вторую победу в текущем национальном первенстве, челябинская команда потерпела третье поражение.

В 4-м туре 25 октября казанское «Динамо» отправится в гости к «Енисею», а «Динамо-Метар» 26 октября примет «Сахалин».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур

«Динамо» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:11, 25:19, 25:18).