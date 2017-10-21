Маричев: я ещё ни разу не проигрывал в Сургуте

Главный тренер «Динамо» (Москва) Юрий Маричев прокомментировал выездную победу над командой «Газпром-Югра» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата России в Суперлиге.

«Вы видели, какие у нас сейчас проблемы с первым темпом. Игроки травмированы, и, к сожалению, на этой позиции доигровка была вынуждена играть. Надо игрокам дать приз за волю к победе в таких условиях. Ситуация очень сложная, но всё же мы собрались, и я очень рад, что сегодня выиграли. Тем более я ещё ни разу не проигрывал в Сургуте. В Москве сургутянам проигрывал, а в Сургуте — нет. Думал, неужели сегодня проиграем? «Газпром-Югра» — хорошая, ровная команда, с ними очень тяжело бороться, прошедшими матчами они доказали это», — приводит слова Маричева пресс-служба «Газпрома-Югра».