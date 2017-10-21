Хабибуллин: наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата России в Суперлиге.

«Очень устал, опустошён, у меня сейчас нет слов. Такие игры очень затратны эмоционально, мы могли, показывая не самую лучшую игру, тем не менее победить – не хватило опыта, настроя. После счета 13:13 в пятой партии вроде бы бессмысленно посыпать голову пеплом. Но мы в итоге уступили, и это надо осмыслить, переварить и двигаться дальше. Наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды, но лучше, конечно, двигаться вперёд через победы», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба «Газпрома-Югра».