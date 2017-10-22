Перепёлкин: готовились к игре с «Динамо-Метар» как к обычному серьёзному матчу

Старший тренер «Динамо-Казань» Александр Перепёлкин прокомментировал победу над «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:0 (25:11, 25:19, 25:18).



«Сегодняшний день показал, что для профессиональных команд не должно быть предсказуемых результатов. Мы готовились как к обычному серьёзному матчу, разбирали соперника. Единственное, что счёт позволил нам сделать некоторые замены. Которые, впрочем, были запланированы, и даже при равном счёте мы, возможно, их тоже сделали бы.



Смыла ли эта победа негатив после Суперкубка? Спорт есть спорт: москвички хорошо сыграли, мы – плохо. Сделали выводы, но работаем уже в обычном режиме, без каких-то особых напряжений по поводу поражения в Суперкубке. Хотя сразу после игры, конечно, было тяжело. Был разбор, как и полагается после серьёзных матчей. Но сейчас мы думаем уже о дальнейших играх", — приводит слова Перепёлкина официальныйсайт казанского «Динамо».