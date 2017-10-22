Дьяков: «Динамо» оказывает нам финансовую помощь: например, купили медикаменты

Главный тренер «Динамо-Метар» Дмитрий Дьяков прокомментировал поражение от «Динамо-Казань» со счётом 0:3 (11:25, 19:25, 18:25).



«Я сейчас смотрю на свою команду не в плане сегодняшней игры с «Динамо-Казань», а в плане сравнения с прошлой игрой. И сегодня у нас уже были определённые изменения. Те требования, которые не получалось выполнить на прошлой игре, сегодня удавались гораздо лучше. Конечно, это «Динамо-Казань» – один из лидирующих клубов нашей страны: очень высокий блок, мощная атака. Нам было очень тяжело сегодня, но, по крайней мере, команда проявляла характер, команда билась с желанием, пыталась выполнить тренерские установки. Хотя сделать нам это было довольно тяжело – всё-таки уровень исполнителей в «Динамо-Казань» очень высок.



Основная идея нашего клуба на сегодня: если нет возможности приобретать игроков топового уровня, то мы работаем с воспитанницами своей школы и с учётом наших финансовых средств приглашаем перспективных молодых игроков. Рассчитываем, что в течение нескольких лет из них вырастут мастера. Всё-таки нужно что-то делать, когда нет больших финансовых возможностей. Самое главное, что эти молодые игроки у нас подписаны на несколько лет. Потому что есть тенденция, что если игрок заиграл хорошо у нас, то его тут же переманивают – и мы с этим не можем ничего поделать. И конечно, также большая благодарность тем воспитанникам челябинской школы, которые работают, играют и не бросают свою команду даже в нелёгких финансовых условиях.



Помогает ли нам то, что мы теперь «Динамо»? Да, есть и финансовая помощь: например, были приобретены нужные нам медикаменты. И морально мы ощущаем новую ответственность. Но самое главное, мы чувствуем, что хоть кому-то нужны в нашем регионе, что нас не бросят. «Динамо» поддерживает в Челябинской области не только нас, но и многие другие команды, за что мы, конечно же, им очень благодарны», — приводит слова Дьякова официальный сайт «Динамо-Казань».