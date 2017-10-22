«Белогорье» одержало 6-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Ярославич»

Волейболисты «Белогорья» одержали шестую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке белгородская команда в трёх партиях обыграла «Ярославич» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:16). Для ярославцев это поражение стало шестым в текущем национальном первенстве.

В 8-м туре 28 октября «Ярославич» отправится в гости к «Факелу», а «Белогорье» — к команде «Газпром-Югра».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Белогорье» (Белгород) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).