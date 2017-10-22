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Саммелвуо: «Кузбасс» никак не мог найти ключи на блоке к атакам Михайлова

22 октября 2017, воскресенье. 21:55 Волейбол

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал домашнее поражение от казанского «Зенита» (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Мы две с половиной партии играли примерно ровно в атаке. Никак не могли найти ключи на блоке к атакам Михайлова. Также между командами видна разница на приёме. У них мощная силовая подача, и мы допустили многовато ошибок в этом элементе. С Леоном и Андерсоном мы неплохо сыграли на блоке и в защите, а вот с Михайловым чуть хуже, и, конечно, подача «Зенита-Казань» сыграла свою роль.

Первое, на чём мы заострили внимание после Кубка России, это то, что у нас не должна падать концентрация. Но я не могу сказать, что сегодня мы проиграли потому, что неделю назад выиграли на Кубке три матча. Безусловно, мы были готовы к игре эмоционально, но не получилось сыграть так, как нужно», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба «Кузбасса».

На поле Леон. Кубинский монстр огорчил Кузбасс
Фантастические рывки «Кузбасса» во второй партии не спасли его от сухого поражения. «Зенит» вытащил великолепный Леон.
Источник: Официальный сайт ВК "Кузбасс" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс Вильфредо Леон Максим Михайлов Мэтью Андерсон
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