Плачи: у «Факела» сыграла именно команда, и это очень важно

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» на тай-брейке домашнего матча 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:2).

«Я доволен и результатом, и игрой своей команды. Сегодня сыграла именно команда, и это очень важно.

Когда вернется в строй Игорь Колодинский? Думаю, через две недели Игорь будет готов играть», — приводит слова Плачи пресс-служба «Локомотива».

«Факел» одержал третью победу в семи проведённых матчах. В 8-м туре 28 октября команда из Нового Уренгоя будет принимать «Ярославич».