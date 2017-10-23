Гончарова стала самым результативным игроком третьего тура Суперлиги

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком третьего тура российской Суперлиги, набрав 22 очка в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Наталия стала самой результативной волейболисткой второй тур подряд.

Лучшей на блоке стала волейболистка «Протона» из Саратовской области Екатерина Орлова — 6 очков в игре с краснодарским «Динамо».

Лучше всех на подаче действовала доигровщица «Заречья-Одинцово» Виктория Руссу — 4 эйса в матче с «Сахалином».