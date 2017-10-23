Соперником «Локомотива» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Любляна»

22 октября состоялся ответный матч второго раунда квалификации мужской Лиги чемпионов между словенской «Любляной» и боснийским клубом «Младость». Коллектив из Брчко в первом матче потерпел поражение со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 19:25). В ответной игре сильнее вновь оказалась «Любляна» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Лига чемпионов. Мужчины. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч

«Любляна» (Словения) — «Младость» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Первый матч — 3:0.

Словенский клуб за выход в групповой этап Лиги чемпионов поспорит с новосибирским «Локомотивом».