Перепёлкина: выигрывать даже у равных команд «Динамо-Краснодар» очень тяжело

Центральная блокирующая краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина поделилась впечатлениями после поражения от «Протона» из Саратовской области в третьем туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 21:25).

«С самого начала этого чемпионата мы допускаем очень много своих ошибок. Поэтому выигрывать даже у равных команд нам очень тяжело. Мы не собираемся делать скидку на то, что у нас в команде много молодёжи. Нам надо найти тот баланс, когда молодые игроки не станут ошибаться, а опытные смогут рисковать и при этом набирать очки. Когда мы этого добьёмся, думаю, придут и победы.

Чтобы молодёжь чувствовала себя уверенно, ей надо провести достаточное количество игр. Сколько? Это определит чемпионат. У нас не было предсезонной подготовки, когда мы выступали бы в товарищеских турнирах. Мы не смогли, что называется, обкатать наш состав. Тот, кто сейчас играет, это сильнейшие на данный момент», — цитирует Перепёлкину официальный сайт ВФВ.