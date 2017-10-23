Панков: для меня как для тренера-отца переход Кати — хорошее пополнение состава

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков поделился впечатлениями после победы над «Сахалином» в третьем туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:17) и прокомментировал переход в команду своей дочери Екатерины Панковой, ранее защищавшей цвета московского «Динамо».

«В этом году исполняется 30 лет нашей команде, и я благодарю всех наших болельщиков, которые все эти годы нас поддерживают. У нас снова обновился состав почти на 90%. Накануне этой игры к нам пришла Катя Панкова. Для меня как для тренера и отца это хорошее пополнение состава. Она нам очень поможет — как старший, опытный игрок будет настраивать нашу молодёжь. Для Кати это был первый матч в составе «Заречья». Она, конечно, не могла сыграть максимально. Но есть ещё молодая Даша Рысева, которая очень хорошо провела встречу против «Сахалина». Думаю, этот тандем связующих сможет хорошо отыграть сезон.

Соперники у нас идут по возрастающей. В этой встрече уже против нас играли более опытные игроки, нежели в первых двух матчах. Но наша молодёжь выстояла, хотя и побаивалась. То, что мы смогли выиграть три игры, – это класс! Особенно рад победе в Краснодаре, потому что мы не могли пять лет выиграть матчи в Краснодаре независимо от качества нашей команды. Сейчас коллектив в Краснодаре сильно изменился, и мы смогли победить. Это положительно повлияло на наших молодых игроков.

Мы много ошибались – на подаче, в приёме. Но смогли вернуться в игру сериями замен. Вышли на площадку Богданова, Рысева, Оганезова. Основные игроки смогли в это время немного передохнуть, осмыслить свои ошибки. Мы довели дело до победы», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.