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Панкова: я счастлива, что вернулась в Одинцово

23 октября 2017, понедельник. 11:14 Волейбол

Связующая «Заречья-Одинцово» Екатерина Панкова поделилась впечатлениями от своего первого матча в составе команды после перехода из московского «Динамо». Подопечные Вадима Панкова в третьем туре российской Суперлиги обыграли «Сахалин» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:17).

«Я счастлива, что вернулась в Одинцово, тем более в юбилейный сезон. Мне нравится коллектив – девочки молодые, задорные. Пока у них маловато опыта, но они его наберутся. У меня отличное настроение, и я рада снова оказаться в родных стенах. Нам всем было сложновато играть. Девочкам и мне нужно время, чтобы сыграться. Я всего лишь третий день в команде — за это время найти игровое взаимопонимание нельзя. Но девочки позитивные, активные, готовые на подвиги. Во второй партии мы много ошибались на приёме. Но смогли перебороть себя, разозлились и победили», — цитирует Панкову официальный сайт ВФВ.

«Заречье-Одинцово» одержало третью победу в ЧР по волейболу, обыграв «Сахалин»
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Заречье-Одинцово ЖВК Сахалин Екатерина Панкова
Новости. Волейбол
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