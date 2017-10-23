Панкова: я счастлива, что вернулась в Одинцово

Связующая «Заречья-Одинцово» Екатерина Панкова поделилась впечатлениями от своего первого матча в составе команды после перехода из московского «Динамо». Подопечные Вадима Панкова в третьем туре российской Суперлиги обыграли «Сахалин» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:17).

«Я счастлива, что вернулась в Одинцово, тем более в юбилейный сезон. Мне нравится коллектив – девочки молодые, задорные. Пока у них маловато опыта, но они его наберутся. У меня отличное настроение, и я рада снова оказаться в родных стенах. Нам всем было сложновато играть. Девочкам и мне нужно время, чтобы сыграться. Я всего лишь третий день в команде — за это время найти игровое взаимопонимание нельзя. Но девочки позитивные, активные, готовые на подвиги. Во второй партии мы много ошибались на приёме. Но смогли перебороть себя, разозлились и победили», — цитирует Панкову официальный сайт ВФВ.