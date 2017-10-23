Крючкова: после трёх игр рано смотреть в таблицу и делать серьёзные выводы

Либеро красноярского «Енисея» Светлана Крючкова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину прокомментировала победу над московским «Динамо» в третьем туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

«Динамо» – очень сильная команда, к тому же несколько дней назад завоевавшая Суперкубок России. Мы очень хорошо настраивались на этот матч, рассчитывали на серьёзную битву, надеялись навязать сопернику свою игру. Но никак не думали, что будет 3:0. Это, конечно, великолепный результат. Мы рады, что удалось так выиграть у «Динамо».

Нам очень удалась подача – выбили соперниц с приёма. Соответственно первый темп у них выключился, они играли только с высоких передач, что значительно упростило нам игру в обороне: стало легче выполнять тренерские установки на матч. В общем-то, именно это и стало залогом нашего успеха в матче.

У нас была установка – рисковать максимально! А когда игра спорится, подача идёт, и риск получается оправданным.

Психологически нам труднее всего далась первая партия. У нас был большой отрыв, но в одной расстановке мы очень много проиграли, никак не могли сняться, и счёт практически сравнялся. Мы занервничали, но тренер это заметил, взял перерыв, успокоил и приободрил нас – спасибо ему за это. Да вообще все паузы, замены были вовремя – тренерские решения очень сильно помогали.

Регулярный чемпионат длится долго, так что после трёх игр рано смотреть в таблицу и тем более делать какие-то серьёзные выводы. Вчера отметила про себя, что наша команда вышла на первое место, но это пока ни о чём не говорит. Нужно играть, а не считать места», — сказала Крючкова.

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