Безруков: игры с «Локомотивом» у «Факела» всегда складываются тяжело

Связующий «Факела» Валентин Безруков, который на старте сезона-2017/18 временно заменил выбывшего по состоянию здоровья Игоря Колодинского, прокомментировал два последних матча с «Локомотивом». В полуфинале Кубка России «Факел» уступил (0:3), а в чемпионате обыграл «железнодорожников» (3:2).

«С «Локомотивом» у нас игры всегда напряжённые и всегда складываются тяжело. По содержанию оба последних матча с «железнодорожниками» получились примерно одинаковыми: в кубковой встрече нам не хватало одного мяча в каждом сете, чтобы навязать борьбу, таким же упорным выдался и матч Суперлиги. Но его мы провели чище и увереннее и это дало результат.

Я стараюсь настраиваться на каждую игру максимально собранно, вне зависимости от соперника и его места в турнирной таблице. В Суперлиге нет каких-то проходных команд, с каждой нужно бороться на максимуме. Так что с настроем проблем не было», — приводит слова Безрукова пресс-служба «Факела».

«Локомотив» обыграл «Факел» на групповом этапе полуфинала Кубка России