Генеральным директором «Динамо» (Краснодар) стал Макаров

Новым генеральным директором волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар) назначен Андрей Макаров, который ранее занимал должность генерального менеджера женской команды «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Пост стал вакантным после недавнего ухода по собственному желанию Бориса Симоненко.

Макаров начинал свою карьеру в спортивном менеджменте в 1998 году как администратор команды в «Искре», потом работал тренером-администратором в мужском клубе МГТУ. В 2007 году стал менеджером женской команды московского «Динамо». С 2009 года был генеральным менеджером национальной сборной России по волейболу. При его участии главная команда страны в 2010 году стала чемпионом мира (Япония). В этом же году Макаров занял пост генерального менеджера женской команды краснодарского «Динамо». За время его работы бело-голубые дважды завоёвывали Кубок России (2014, 2016) и Кубок ЕКВ (2015, 2016), становились обладателями Европейского Кубка Вызова (2013), дважды выигрывали бронзу чемпионата России (2010/11, 2016).