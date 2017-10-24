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Маркин: Маричев пожелал «старичкам» подольше поиграть

24 октября 2017, вторник. 11:10 Волейбол

Доигровщик московского «Динамо» Александр Маркин прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Бориса Колчина. Накануне стало известно, что он сменил на посту наставника столичного коллектива Юрия Маричева.

«На моей памяти любая смена главного тренера – это перемены в игре команды, это всегда к лучшему, наверное. Повышается качество, результативность. Надеюсь, что и с Борисом Николаевичем Колчиным всё сложится хорошо и „Динамо“ только улучшит свои результаты.

Многие в «Динамо» раньше работали с Борисом Николаевичем, они хорошо отзываются о нём. Это уравновешенный, рассудительный специалист, хороший человек. Мне лично не доводилось пока работать с ним.

С утра Юрий Николаевич пришёл и рассказал команде о переменах. Попрощался с нами, пожелал всем удачи. Пожелал «старичкам» подольше поиграть, а молодым – заиграть в составе", — цитирует Маркина «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва Александр Маркин Борис Колчин Юрий Маричев
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