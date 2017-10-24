Согрин: «Динамо-ЛО» потерпело поражение при, в общем-то, неплохой игре

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями после поражения от красноярского «Енисея» в матче седьмого тура российской Суперлиги со счётом 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15).

«Обидное домашнее поражение при, в общем-то, неплохой игре. Всё решили тактические промахи и незабитые мячи в доигровках», — приводит слова Согрина официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Динамо-ЛО» потерпело седьмое поражение в семи проведённых матчах (пятое — на тай-брейке). «Енисей» одержал третью победу.