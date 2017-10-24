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Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности

24 октября 2017, вторник. 21:52 Волейбол

Диагональный «Белогорья» Константин Бакун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказал об адаптации в новом коллективе.

«Могу однозначно сказать, что всё идет по плану. Но и над чем работать, конечно, тоже есть, всё-таки в команду пришли несколько новых ребят, и пока нельзя сказать, что мы все на сто процентов понимаем друг друга на площадке – в сыгранности нужно добавлять. Рад, что нам удалось выиграть непростую игру в Новосибирске, в которой мы уступали по ходу встречи. Но вот так, через некоторые трудности, у нас и создаётся хороший коллектив, крепкая команда.

Я давно и хорошо знаю ребят, с которыми сейчас выхожу на площадку: с кем-то удалось поработать в сборной, с кем-то раньше играл в других клубах. Но самое важное для диагонального, как вы понимаете, – это сыгранность с пасующим. И тот факт, что с Сергеем Гранкиным я провёл весь прошлый сезон и в «Динамо», и в сборной России, позволил мне легко влиться в коллектив «Белогорья» вместе с ним. А вообще, все понимают, что «Белогорье» – команда с традициями, здесь есть старожилы и новички, но с точки зрения командного духа всё очень здорово. Теперь в большей степени нам нужно работать над техническими моментами и добиваться максимальной сыгранности с ребятами. Мы работаем над всем, не упускаем никакие мелочи и детали. Но особенно усердно сейчас работаем над подачей и приёмом, потому что это ключевой момент в волейболе. Наверное, в 90 процентах случаев побеждает тот, кто лучше подаёт и принимает», — рассказал Бакун.

Бакун: «Белогорью» нужно добавлять в сыгранности
Диагональный «Белогорья» Константин Бакун – о двухнедельной паузе, атмосфере в коллективе, желании обыграть Казань и проблемах «Динамо».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Константин Бакун
Новости. Волейбол
24 октября 2017, вторник
21:52 Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности
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