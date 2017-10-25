До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками

25 октября 2017, среда. 11:19 Волейбол

Владимир Касторнов, представляющий интересы московского «Динамо» в спортивной деятельности, рассказал, почему, по его мнению, столичная команда провалила старт сезона. После семи туров российской Суперлиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице. 23 октября стало известно, что Юрия Маричева на посту главного тренера команды сменит Борис Колчин.

«На момент начала нынешнего сезона я не был так глубоко вовлечён в работу клуба и, конечно, не знаю всех внутренних процессов, которые происходили в команде. Но из разговоров с ребятами и теми, кто имеет отношение к деятельности клуба, можно сделать выводы, что причин несколько. Это и потеря контакта между игроками и тренерским штабом, и уход летом основного связующего Сергея Гранкина. В прошлом сезоне у них с Сергеем Антипкиным была хорошая взаимозаменяемость. Антипкин показывал зрелый и хороший волейбол. Все рассчитывали, что в этом году будет так же. Но Сергей немного не справился с психологическим давлением, которое на него свалилось. Впрочем, как и вся команда. Когда игра не клеится, все начинают искать виноватых, появляются противоречия внутри команды. Всё это привело к плачевным результатам. Сейчас задача улучшить эмоциональный фон и вернуть игроков на тот высокий уровень, на котором они могут играть. С тем же Антипкиным Колчин в своё время работал и прекрасно знает его возможности.

Результаты были неудовлетворительные, пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками. Но на самотёк ситуацию никто пускать не собирался. Поэтому руководство пошло на перестановки. При этом Юрия Маричева стоит благодарить за проделанную работу и достижения, которых команда при нём добилась. Понятно, что здесь ничего личного, исключительно работа», — цитирует Касторнова «Спорт Бизнес Onlinе».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва Борис Колчин Сергей Гранкин Юрий Маричев
Новости. Волейбол
25 октября 2017, среда
11:19 Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками
10:09 Леон: я не ожидал, что «Зенит» может проиграть девять очков подряд
09:05 Касторнов: у Колчина есть желание доказать, что его рано списывать со счетов
24 октября 2017, вторник
21:52 Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности
21:05 10 очков Кошелевой не спасли «Галатасарай» от поражения в матче с «Экзачибаши»
16:19 Макаренко: либеро – тот же доигровщик, но без нападения, так что мне комфортно
15:04 Мельничук — об игре с «Новой»: не такой волейбол я хотел увидеть на площадке
14:22 Брянский: думаю, «Югра-Самотлор» ещё покажет хороший волейбол
13:04 Чередник: в игре с «Динамо-ЛО» произошёл момент, когда все просто остановились
12:05 Согрин: «Динамо-ЛО» потерпело поражение при, в общем-то, неплохой игре
11:10 Маркин: Маричев пожелал «старичкам» подольше поиграть
10:06 Жбанков: качели закончатся, когда игроки «Газпрома-Югра» перестанут быть юношами
09:17 Маркин: «Динамо-Москва» тяжело играть не только в Сургуте, а везде
00:50 Генеральным директором «Динамо» (Краснодар) стал Макаров
23 октября 2017, понедельник
23:23 Безруков: игры с «Локомотивом» у «Факела» всегда складываются тяжело
16:13 Кошкин: никто не ожидал, что «Енисей» так обыграет «Динамо-Москва»
15:41 Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского «Динамо»
15:05 Малых: хочется всем доказать, что нас в «Енисее» собрали не просто так
14:07 Терзич: впервые в жизни моя команда играла перед такими болельщиками
13:11 Приходько: «Сахалин» психологически не удержал преимущества в игре с «Заречьем»
12:02 Крючкова: после трёх игр рано смотреть в таблицу и делать серьёзные выводы
11:14 Панкова: я счастлива, что вернулась в Одинцово
10:55 Панков: для меня как для тренера-отца переход Кати — хорошее пополнение состава
10:35 Перепёлкина: выигрывать даже у равных команд «Динамо-Краснодар» очень тяжело
10:31 Матиенко: отечественный волейбол сейчас переживает не лучшие времена
10:16 Ушаков: невозможно прийти из Молодёжной лиги и сразу начать выигрывать
10:13 Кукушкин: самое главное, что краснодарское «Динамо» живёт и выступает
09:54 Чефранов стал самым результативным игроком седьмого тура Суперлиги
09:38 Соперником «Локомотива» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Любляна»
09:05 Гончарова стала самым результативным игроком третьего тура Суперлиги
00:31 Плачи: у «Факела» сыграла именно команда, и это очень важно
00:22 Константинов: «Локомотив» не смог справиться на блоке с доигровщиками «Факела»
22 октября 2017, воскресенье
23:05 Сидельников: сегодня играла Высшая лига «А» против грандов, которым желаю удачи
23:00 Крецу: «Белогорье» сыграло так, как готовилось на тренировках
21:55 Саммелвуо: «Кузбасс» никак не мог найти ключи на блоке к атакам Михайлова
21:50 Алекно: «Кузбасс» — домашняя команда, которую «выносит» публика
19:36 «Белогорье» одержало 6-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Ярославич»
18:27 «Факел» на тай-брейке обыграл «Локомотив» в ЧР по волейболу
16:00 «Зенит-Казань» в трёх партиях победил «Кузбасс» на выезде в матче ЧР
15:03 Дьяков: «Динамо» оказывает нам финансовую помощь: например, купили медикаменты
13:25 Перепёлкин: готовились к игре с «Динамо-Метар» как к обычному серьёзному матчу
21 октября 2017, суббота
23:40 Хабибуллин: наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды
23:35 Маричев: я ещё ни разу не проигрывал в Сургуте
22:57 Кашин: разобрали игру «уралочек» по сантиметрам
22:51 Карполь: из-за отсутствия игроков при подготовке «Уралочка» пока не в форме
Все новости RSS
Партнерский контент