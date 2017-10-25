Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками

Владимир Касторнов, представляющий интересы московского «Динамо» в спортивной деятельности, рассказал, почему, по его мнению, столичная команда провалила старт сезона. После семи туров российской Суперлиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице. 23 октября стало известно, что Юрия Маричева на посту главного тренера команды сменит Борис Колчин.

«На момент начала нынешнего сезона я не был так глубоко вовлечён в работу клуба и, конечно, не знаю всех внутренних процессов, которые происходили в команде. Но из разговоров с ребятами и теми, кто имеет отношение к деятельности клуба, можно сделать выводы, что причин несколько. Это и потеря контакта между игроками и тренерским штабом, и уход летом основного связующего Сергея Гранкина. В прошлом сезоне у них с Сергеем Антипкиным была хорошая взаимозаменяемость. Антипкин показывал зрелый и хороший волейбол. Все рассчитывали, что в этом году будет так же. Но Сергей немного не справился с психологическим давлением, которое на него свалилось. Впрочем, как и вся команда. Когда игра не клеится, все начинают искать виноватых, появляются противоречия внутри команды. Всё это привело к плачевным результатам. Сейчас задача улучшить эмоциональный фон и вернуть игроков на тот высокий уровень, на котором они могут играть. С тем же Антипкиным Колчин в своё время работал и прекрасно знает его возможности.

Результаты были неудовлетворительные, пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками. Но на самотёк ситуацию никто пускать не собирался. Поэтому руководство пошло на перестановки. При этом Юрия Маричева стоит благодарить за проделанную работу и достижения, которых команда при нём добилась. Понятно, что здесь ничего личного, исключительно работа», — цитирует Касторнова «Спорт Бизнес Onlinе».