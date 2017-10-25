Крецу: нельзя так просто встать с утра и выиграть у Казани

Старший тренер «Белогорья» Георге Крецу рассказал, за счёт чего белгородская команда может нанести поражение лидеру чемпионата России казанскому «Зениту» в этом сезоне. В четвёртом туре Суперлиги подопечные Владимира Алекно обыграли «Белогорье» со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).

“Я думаю, не нужно воспринимать это чересчур лично. Игра с Казанью – состязание высшего уровня. Последние несколько лет «Зенит» выигрывал все турниры, не только российские, но и европейские. Не только у Белгорода сложности с ним – никто не может его победить.

Может ли «Белогорье» на это рассчитывать в нынешнем сезоне? Зависит только от нашей игры. Не нужно стараться просто победить Казань. Это длинный процесс. Это не делается по щелчку пальцев, за одну ночь. Встал утром, пошёл и выиграл у Казани, нет. Игроки должны чётко понимать, что надо сосредоточиться на том, в чём они сильны, что принесёт им больше очков, они будут биться за эти очки. Конечно, есть шанс выиграть у Казани, но прежде всего надо стремиться к идеальной игре", — цитирует Крецу «БелПресса».