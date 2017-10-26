Кошкин: впервые в сезоне мы столкнулись с таким блоком, как у «Динамо-Казань»

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал поражение от казанского «Динамо» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).

«Не получилась у нас сегодня игра в приёме, соперник выбил нас именно в приёме. У Казани очень высокий блок. Сложно было сегодня бороться. Играли отрезками, были шансы во второй и третьей партиях, где мы могли бы зацепиться, но сами не воспользовались. Впервые в сезоне мы столкнулись с таким блоком, как у «Динамо», высокорослая команда, силовой волейбол демонстрирует. Нам сложно пока с ними бороться», — цитирует Кошкина официальный сайт «Енисея».