Уланова: нам надо было реабилитироваться после поражения от московского «Динамо»

Либеро казанского «Динамо» Екатерина Уланова прокомментировала победу над красноярским «Енисеем» в четвёртом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

«Мы и в том году провели здесь хороший матч, и в этот раз получилось так же. Наверное, адаптировались как-то, настроились. Когда выходишь на такие матчи, уже не важен плохой свет, смены часовых поясов, то, что зрители близко находятся к площадке. Всё это отходит на второй план. Нам надо было реабилитироваться после поражения от московского «Динамо».

Накал был зверский со стороны обеих команд. Возможно, у соперниц не всё получалось, но это благодаря нашей агрессивной игре», — сказала Уланова в интервью клубному каналу.