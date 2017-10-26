Казанский «Зенит» на выезде одолел «Енисей», одержав восьмую победу кряду

Казанский «Зенит» в восьмом туре мужского чемпионата России на выезде в четырёх партиях переиграл красноярский «Енисей». Подопечные Владимира Алекно одержали восьмую победу кряду и сохранили лидерство в турнирной таблице, а команда Юрия Чередника потерпела пятое поражение.

В следующем туре сибиряки сыграют с кемеровским «Кузбассом», а «Зенит» примет на своей площадке московское «Динамо».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

8-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26).