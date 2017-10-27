Терзич: в игре не показываем того, что на тренировках. Через 2-3 года справимся!

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич поделился впечатлениями после победы над «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:27, 26:24, 25:15, 26:24). Бело-голубые выиграли третий матч из четырёх, а команда Николая Карполя потерпела второе поражение.

«Сегодня получилась тяжёлая игра. На тренировках иногда команда выглядит хорошо, но на игре это показать не может. В общем, через два-три года точно справимся! А если серьёзно, будем работать дальше», — приводит слова Терзича официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.